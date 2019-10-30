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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.10.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: "İstikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama..."

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Mehmet Altıparmak: "İstikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama..."

TFF 1’inci Lig’de son çıktığı 2 deplasman maçını kaybederek liderlikten olan Akhisarspor’da teknik direktör Mehmet Altıparmak, istikrarı yakalamaları gerektiğini söyledi.

Ligde son 6 maçın 4’ünü kazanan, deplasmanda üst üste Giresunspor ve Osmanlıspor’la oynadığı karşılaşmaları kaybedince zirveyi ıskalayan yeşil-siyahlılarda Altıparmak, "Biz istikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama tam rakiplerle farkı açacak fırsatı yakaladığımızda puan kaybı yaşıyoruz. Şimdiye kadar zirve yarışındaki rakiplerimiz karşısında kayıp yaşamadık ancak alt sıralardaki Altınordu, Giresunspor ve Osmanlıspor’a puan kaybettik" dedi.

Gol pozisyonuna girmekte hiç sıkıntı yaşamadıklarını ama bazı maçlarda aradıkları golü bir türlü bulamadıklarını belirten Mehmet Altıparmak, "Her takm pozisyona girme sorunu yaşıyor. Bizim son Osmanlıspor maçında ceza sahasına 24 ortamız, 16 şutumuz var. Bir takım kaleye 16 şut çekip mağlup olmaz. Gol yediğimiz maçlarda dönüş sıkıntılı oluyor. Ya gol yemeden atmayı öğreneceğiz ya bulduğumuz birçok fırsatı kaçırmayacağız. Biz şu an puan tablosuna bakmıyoruz. İstikrarlı bir şekilde kazanmaya bakıyoruz. Önümüze engeller çıkıyor ve çıkacak. Ancak biz her engeli aşıp, karşımıza engel koyanları da yenip şampiyon olacağız" diye konuştu.

Akhisar’da teknik heyet ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi.

Mehmet Altıparmak: İstikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama...

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