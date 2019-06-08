Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
Gazişehir'i şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, takımı Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Resmi açıklama şöyle;
"Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış olan Mehmet Altıparmak ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızı Süper Lig’e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"
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