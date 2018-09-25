Mehmet Altıparmak: "Galatasaray'dan 3 puanı alabiliriz"

Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçtan puan almak için mücadele edeceklerini söyledi

İki takımın da puan almak için maça çıkacağını belirten Altıparmak, "Galatasaray’ın gücünü kimseye söylemeye gerek yok. Ancak biz de elimizden geleni yapacağız. Geçen hafta Akhisarspor’a karşı aldıkları mağlubiyet nedeniyle onlar da bizim gibi mutlaka kazanmak için sahaya çıkacak. Kazanmak için gideceğiz ama kazanamasak da kaybetmemek birinci amacımız olacak." diye konuştu.

Altıparmak, her maçta iyi futbol oynadıklarını anlatarak takım olarak deplasmanda sorun yaşamadıklarını, yakaladıkları pozisyonları gole çevirmekte zorlandıklarını aktardı.

Altıparmak, şöyle devam etti:

"Bu sorunu halletmek için çalışıyoruz. İnşallah kaçırdıklarımızı atmaya başladığımız zaman 3 puanı almaya başlayacağız. İnsanların kafasında belki kaybederiz diye bir düşünce var ama bizde öyle bir şey yok. Futbol sahada oynanıyor ve hiçbir maçın neticesi belli olmaz. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız.”



Artık patlama noktasındayız"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geçen 6 haftalık sürecinde aldığı kötü sonuçların taraftar, yönetim ve futbolcuları üzdüğünü ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın Ankaragücü maçında verdiği tepki haklı olabilir ama bizden daha fazla üzülen kimse olamaz. Tepkiler çok hoş değildi ama onlara da hak veriyorum. Futbol olarak 6 haftada beklentileri karşıladık ama sonuç olarak karşılayamadık. Bütün rakiplerimize karşı aslanlar gibi oynadık ama ne yazık ki gol bulamıyoruz. Bu bir yerden sonra dönecek çünkü artık patlama noktasındayız. İnsanlar zannediyor ki biz rahatız. Bu doğru değil. Onlardan çok üzülüyoruz. Hele ki oynadığımız oyunun hakkını alamadığımız zaman daha çok üzülüyoruz."

Yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Altıparmak, daha çok çalışarak daha iyi sonuçlar alacaklarını kaydetti.



"Türk Telekom Stadı'nda müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyorlar"



Çok zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade eden Altıparmak, futbolcuların da bu bilinçle hazırlandıklarını dile getirdi.



Altıparmak, şöyle konuştu:



"Galatasaray deplasmanında oynamak gerçekten çok zor olacak. Türk Telekom Stadı'nda müthiş bir taraftar desteğiyle oynuyorlar. Şu ana kadar iç sahada oynadıkları maçlarda büyük skorlar aldıkları gibi deplasmanda da büyük yenilgiler aldılar. Günü yakalamak ve o performansı sergilemek çok önemli. Onu tutturduğunuz zaman rakibi de taraftarı da yeniyorsunuz. Böyle bir bir atmosferde oynayacağız ve bütün oyuncularım da maçın ne kadar zor olacağının bilincinde çalışmalarını sürdürüyor. Sonuçta futbol sahada oynanıyor bundan önceki şanssızlığımızı şansa dönüştürüp yakaladığımız pozisyonları gole çevirirsek Galatasaray’dan 3 puanı alabiliriz.”



Altıparmak, Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı, Sefa Akgün ve Arsen Hubulov’un sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında yer almayacağını sözlerine ekledi.

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