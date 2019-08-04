Mehmet Altıparmak: "Dany planlarımız arasında yok"
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor yeni sezonda kadrosunda düşünmediği stoper Dany’le ilişkisini kesmek için seferberlik ilan etti.
Şu anda kadrosunda Lukac, Rotman, Bjarnason, Cocalic, Vrsajevic ve Gelaya’yı barındıran yeşil-siyahlılar 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany’i gönderip forvet için yabancı kontenjanı açmak için çabalıyor.
Dany’le yapılan görüşmelerde henüz sonuç alamayan yeşil-siyahlıların, yeni haftada oyuncuyla bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.
Geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı sadece 6 resmi maçta görev alan Dany’e transfer teklifleri gelmediği de belirtildi.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Dany planlarımız arasında yok. Yabancı oyuncu hakkımızı defansta değil, forvette kullanacağız" diye konuştu.
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