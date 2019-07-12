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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.07.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Mehmet Altıparmak: 3'üncü şampiyonluğu kazanıp bir ilk yaşamak istiyoruz

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Mehmet Altıparmak: 3'üncü şampiyonluğu kazanıp bir ilk yaşamak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Akhisar Belediyespor'da, yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak, gelecek sezon bir ilki gerçekleştirmek istediğini belirtti. 2017-18 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon da Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkaran Altıparmak, "İnşallah üst üste 3'üncü şampiyonluğu kazanıp bir ilk yaşamak istiyoruz. Bunun için buradayız. Akhisarspor'un yönetimi, şehri, taraftarı buna hazır" dedi.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Akhisar Belediyespor'un başına gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı ekibin gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Altıparmak, "Son iki sezonun şampiyonu olmak mutluluk verici bir olay. İnşallah üst üste 3'üncü şampiyonluğu kazanıp bir ilk yaşamak istiyoruz. Bunun için buradayız. Akhisarspor'un yönetimi, şehri, taraftarı buna hazır. Geçen sene hiç hak etmedikleri halde ligden düştü. Geçen seneden kalan oyuncularımızın üzerine eklemeler yaparak iyi bir birliktelik yakalamak istiyoruz. İnşallah sonunda da şampiyon olup ligi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"AKHİSARSPOR İLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞTÜ"

Birçok teklif olmasına rağmen neden Akhisarspor'u tercih ettiğini açıklayan başarılı teknik adam, "Aklıma en çok yatan teklif Akhisarspor'dan geldi. Ben Bursaspor'la da görüşmüştüm. Başkanla Akhisarspor için görüştükten sonra gerek konuşmalarıyla gerek sunduğu imkanlarla, benim hedeflerimle örtüştüğüne karar verdim. Müthiş bir yönetim var. Küme düşmelerine rağmen borcu olmayan, oyuncularla etkileşimi iyi olan bir yapı var. İlçe takımı olmasına rağmen 7 sene Süper Lig'de olup bu kadar mütevazı kalan bir yönetim daha yoktur diye düşünüyorum. Bütün imkanlar sunuldu ve biz de burayı tercih ettik" dedi.

"BU LİGİN BİR GERÇEĞİ VAR"

Çok zorlu rakiplerle mücadele edeceklerini vurgulayan Altıparmak, "Şöyle ki sezon başladığında herkes şampiyon olmak için başlar. Bu ligin bir gerçeği var. Maddi olarak, takım birlikteliğini yakalayan ve finansal anlamda sıkıntı çekmeyen takımlar, iyi yapıyı devam ettirip şampiyon oluyorlar. Giresunspor ve Erzurumspor iyi transferler yapıyor. Adana Demirspor bu ligin en marka takımlarından biri. Onlar her zaman yarışın içinde olacaklar. Hatayspor geçen senenin finalisti. Ümraniyespor ve Bursaspor da diğer önemli rakipler. Biz kendi işimize bakacağız. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Takım motivasyonunu ve birlikteliği yakalayıp hedefimiz olan şampiyonluğa biz ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"4-5 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, "Şu anda kalemize Gökhan'ı aldık. Burhan ve Tolga diğer transferlerimiz. Bir stoper alacağız, imza aşamasına geldik. Bir ya da iki tane orta saha alacağız, bir tane sol kanat oyuncusu transfer edeceğiz, yerli ve yabancı birer tane de santrafor oyuncusu almamız gerekiyor. Toplamda 4-5 transfer yapıp transferi kapatacağız. Kamp çalışmasından sonra eğer eksiklerimiz olduğunu görürsek 1-2 transfer daha yapılır" dedi.

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