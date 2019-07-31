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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip

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Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip

Yukatel Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddalı hazırlanan Yukatel Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı.

Tecrübeli golcü için Western Sydney Wanderers kulübü yeşil-siyahlıların kapısını çaldı. Resmi teklifi Denizlispor'a ileten Avustralya ekibinin cevap beklediği bildirilirken, kurmayların Mehmet Akyüz'e karşılık 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteyeceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir boyut getirmeyi planladığı ve Avustralya'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

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Denizlispor'a 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen 33 yaşındaki forvet, ilk yılında 15 maçta 12 gol attı. Geçen sezon ise 34 lig maçının tamamında forma giyen Mehmet, 15 kez fileleri sarsıp elde edilen şampiyonluğun baş mimarlarından biri oldu.

Dış transferin de en hareketli kulübü olan Denizlispor'un son olarak Kayserispor forması giyen orta saha Şamil Çinaz'la ilgilendiği iddia edildi. Şamil'e teklifin yapıldığı ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz'a talip olduğu açıklandı.

Mehmet Akyüze Avustralyadan talip

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