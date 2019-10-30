Medvedev'den Paris Masters'a erken veda
Paris Masters tek erkeklerde mücadele eden dünya 4 numarası Daniil Medvedev, son 32 turunda Jeremy Chardy'ye 2-1 yenilerek elendi.
Fransa'da düzenlenen sert kort turnuvası Paris Masters'da 4 numaralı seribaşı Rus Medvedev, dünya 65 numarası Fransız Chardy ile karşılaştı.
Medvedev, 2 saat 6 dakika süren mücadelede, rakibine 6-4, 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
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