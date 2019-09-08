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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ile Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın 2019 birincisi belli olacak. Deneyimli tenisçi Serena Williams'ın kadınlarda unvanı Andreescu'ya kaptırmasının ardından gözler, popüler isim Rafael Nadal'a çevrildi. Peki, Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Medvedev Rafael Nadal tenis maçı, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda kazanan ismi belirleyecek. Peki, Medvedev ve Rafael Nadal arasında oynanacak olan tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Medvedev Nadal maçı hakkında bazı bilgiler

MEDVEDEV NADAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda Medvedev, Rafael Nadal ile karşılaşacak. 8 Eylül Pazar günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Dmax ve Eurosport kanallarından canlı izlenebilecek.

MEDVEDEV KARİYERİNDE İLK KEZ FİNALDE

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

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