Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ile Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın 2019 birincisi belli olacak. Deneyimli tenisçi Serena Williams'ın kadınlarda unvanı Andreescu'ya kaptırmasının ardından gözler, popüler isim Rafael Nadal'a çevrildi. Peki, Medvedev Rafael Nadal tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Medvedev Rafael Nadal tenis maçı, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda kazanan ismi belirleyecek. Peki, Medvedev ve Rafael Nadal arasında oynanacak olan tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Medvedev Nadal maçı hakkında bazı bilgiler
MEDVEDEV NADAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda Medvedev, Rafael Nadal ile karşılaşacak. 8 Eylül Pazar günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Dmax ve Eurosport kanallarından canlı izlenebilecek.
MEDVEDEV KARİYERİNDE İLK KEZ FİNALDE
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.
Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.
Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.
23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.
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