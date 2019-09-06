Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMedvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.09.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

US Open 2019 ya da diğer bir ifadeyle Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda final maçı, Medvedev Dimitrov maçından çıkacak sonuca göre değişecek. Peki, Medveden Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Medvedev Dimitrov maçı hakkında detaylı bilgiler

Medvedev Dimitrov maçı ile finalin adı belli olacak. US Open 2019'da uzun bir süreci tamamlayan tenisçiler, finale giderek noktayı koyacak. Peki, Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MEDVEDEV DİMİTROV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

US Open Yarı Final maçında Medvedev, Dimitrov ile karşılaşacak. 6 Eylül Cuma günü saat 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport kanalından canlı izlenebilecek.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Rafael Nadal ve Matteo Berrettini, tek kadınlarda da Bianca Andreescu yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı.

Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Nadal, 2 saat 46 dakika süren maçta rakibini 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını turnuvada sekizinci kez yarı finale yazdırdı.

24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi.

23 yaşındaki Berrettini, yarı finalde Nadal ile eşleşti.

Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, 25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı final biletini aldı.

19 yaşındaki Andreescu, yarı finalde İsviçreli Belinda Bencic'in rakibi oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Koldo Alvarez: Türkiye çok güçlü bir takım"
FIBA Dünya Kupası'nda günün sonuçları
İspanya - İtalya: 67-60
Türkiye Polonya yarı final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye final peşinde