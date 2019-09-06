Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
US Open 2019 ya da diğer bir ifadeyle Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda final maçı, Medvedev Dimitrov maçından çıkacak sonuca göre değişecek. Peki, Medveden Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Medvedev Dimitrov maçı hakkında detaylı bilgiler
Medvedev Dimitrov maçı ile finalin adı belli olacak. US Open 2019'da uzun bir süreci tamamlayan tenisçiler, finale giderek noktayı koyacak. Peki, Medvedev Dimitrov maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MEDVEDEV DİMİTROV MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
US Open Yarı Final maçında Medvedev, Dimitrov ile karşılaşacak. 6 Eylül Cuma günü saat 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport kanalından canlı izlenebilecek.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Rafael Nadal ve Matteo Berrettini, tek kadınlarda da Bianca Andreescu yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında 2 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaştı.
Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Nadal, 2 saat 46 dakika süren maçta rakibini 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını turnuvada sekizinci kez yarı finale yazdırdı.
24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, 13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı finaline yükseldi.
23 yaşındaki Berrettini, yarı finalde Nadal ile eşleşti.
Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, 25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam yarı final biletini aldı.
19 yaşındaki Andreescu, yarı finalde İsviçreli Belinda Bencic'in rakibi oldu.
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