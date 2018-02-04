Medjani, Gomis'ten gol yemedikleri için mutlu: 'Onu 20 senedir tanıyorum.'
Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Carl Medjani 2-1 kazanılan Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş'ün şutunu çizgiden çıkarması için: “Çok basit bir durumdu aslında. Kalecimiz biraz öne çıktı ben de kalemizi korumak istedim ve çizgiden çıkarttım. İyi bir savunma hareketi diyelim.”
“Gomis 20 senelik arkadaşım. Aynı altyapıdan geliyoruz, çok iyi tanıyorum kendisini. Kendisi adına çok mutluyum. Türkiye’nin en iyi forveti bana göre. Bugün ben de mutluyum bize karşı gol atmadı.”
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