M. Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Tarihlerindeki 22. karşılaşma!

Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek. Ligin üst sıraları için mücadele eden Medipol Başakşehir, toparlanmaya çalışan Trabzonspor'u ağırlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele, hayli çekişmeli geçecek. Peki, Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 5'nci haftasında Medipol Başakşehir Trabzonspor'u konuk edecek. 17 Eylül Pazar günü saat 17.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadelenin yardımcılıklarını Cem Satman ve Ekrem Kan üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'de son 2 maçını kazanan 9 puanlı turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi hedefliyor.

Medipol Başakşehir'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.



MAHMUT TEKDEMİR TAKIMA DÖNÜYOR



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile oynanan maçta forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'in, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Mahmut'un, sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmişti.



MUHTEMEL 11



Turuncu-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

İKİ TAKIM 22. KEZ KARŞILAŞACAK

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez olmak üzere toplam 21 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez kazanabildi. 6 maçta ise eşitlik bozulmadı. Ligde geride kalan 18 maçta Trabzonspor rakip fileleri 32 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 17 gol attı.



İSTANBUL'DA SON 4 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta rakibine üstünlük kuramadı. Rakibini İstanbul'da 2011-2012 sezonunda 2-0 yenen Karadeniz ekibi söz konusu tarihten sonra Medipol Başakşehir'i İstanbul'de yenemedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti.



TRABZONSPOR 24 MAÇLIK SERİYİ BOZMAK İSTİYOR



Trabzonspor, evinde 24 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'un bu serisine son vererek 3 puana uzanan taraf olmak istiyor. İstanbul temsilcisi evinde oynadığı 24 maçta 18 galibiyet alırken 6 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde önemli bir seri yakalayan Medipol Başakşehir, bordo-mavililer karşısında bu ünvanı sürdürmek isterken, Karadeniz ekibi ise son yılların önemli çıkış yapan takımını deplasmanda mağlup ederek zirve yarışında önemli bir virajı geride bırakmak istiyor.



EN FARKLI SKOR TRABZONSPOR’UN



İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 6-1 mağlup etmişti.