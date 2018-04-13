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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
13.04.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehirli futbolculardan Galatasaray maçı yorumu!

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Medipol Başakşehirli futbolculardan Galatasaray maçı yorumu!

Medipol Başakşehirli futbolcu Gael Clichy, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin, "Kazanırsak çok büyük bir galibiyet olacak." dedi.

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, futbolculardan Gael Clichy ile İrfan Can Kahveci, Süper Lig'deki Galatasaray maçına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedefleri doğrultusunda maç maç düşündüklerini ifade eden Fransız futbolcu Clichy, "Kazanırsak çok büyük bir galibiyet olacak. Çünkü büyük bir takıma karşı bir galibiyet olacak. Bu maçı kazanırsak hemen 'kupayı alın' demeyecekler. Ondan sonraki maçlarımız da var. Bu maçı güzel bir sonuçla kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray maçında iyi futboldan çok alınacak galibiyetin önemli olduğunun altını çizen deneyimli oyuncu, "Sonuçta baktığınız zaman bir futbol maçı. Futbolda önemli olan şey 3 puandır. Nasıl oynadığınızın önemi yoktur. Bugüne kadar çok önemli işler başardık. Güzel bir statta iyi bir atmosferde oynayacağımızı düşünüyorum. Her oyuncunun hayali büyük maçlarda oynamaktır. Büyük maçlar büyük oyuncular içindir, bu maç da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Clichy, Galatasaray'a karşı son 5 maçta kaybetmemeleri hakkında ise şöyle konuştu:
"Geçmiş güzeldir ama geçmişte kalmıştır. Antalya kampında verdiğim röportajda, en tehlikeli rakibimizi sormuşlardı. Ben de 'En tehlikeli rakibimiz kendimiziz.' demiştim. Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman gol atamayacağımız takım yok. Takımımızda büyük takımlarda oynamış, baskıyı kaldırabilecek çok kaliteli isimler var. İngiltere'de çok daha fazla kalabalık taraftar önünde de oynadım. Çok güzel bir maç bizi bekliyor."

Galatasaray'ın hücum oyuncularının Medipol Başakşehir savunmasını zorlayıp zorlamayacağına ilişkin bir soruya Clichy, "Defansı takım olarak yaparsınız. Takım olarak bunu gerçekleştirdiğiniz zaman az gol yersiniz. Ligin sonuna sayılı haftalar kaldı, artık bizim için iç ve dış saha diye bir ayrım yok. Bugüne kadar oynadığımız etkili futbolu oynarsak istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz." cevabını verdi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
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İRFAN CAN: "BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL"

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci de hedefe giden yolda her maçı final olarak gördüklerini söyledi.
Galatasaray maçı öncesinde takımın havasının çok iyi olduğunu aktaran İrfan Can, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Farklı bir maç değil. Bizim için her maç final. Milli takıma gittikten sonra öz güvenim daha çok arttı. Bu, performansıma da yansıdı. Tabii ki derbide herkes oynamak ister. Hocamız şans verirse ben de oynamak istiyorum. Bu maçı kazanırsak biraz avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin biteceği bir maç değil. İlk maç çok farklı bir maçtı. Bu maçta gerçekten iyi başlayıp iyi bitireceğimizi düşünüyoruz. Biz her zamanki oyunumuzu göstereceğiz. Kazanacağımızı düşünüyoruz. 1 puan da iyi ama biz her zaman kazanmak için oynuyoruz."

Galatasaray'ın geçen hafta Gençlerbirliği'ne kaybetmesinin kendilerine avantaj sağladığına değinen turuncu-lacivertli futbolcu, "Biz de kazanıp daha büyük bir avantaj sağlamak istiyoruz. İnşallah bizim açımızdan iyi olacak." şeklinde konuştu.

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