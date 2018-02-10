Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriMedipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe
Futbol Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Beşiktaş'ta beklenen imza geldi! 1+1 yıllık...

Futbol
A.A
10.02.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 21. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Dört maçlık galibiyet serisi deplasmanda oynadığı Atiker Konyaspor beraberliği ile geçtiğimiz hafta sona eren 43 puanlı Medipol Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde haftaya lider giriyor.
Son dört maçında 3 beraberlik alan sarı-lacivertiler ise Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 3-2 kazanmıştı.

- Emre Belözoğlu forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir'de, Fenerbahçe ile oynanacak zorlu maçta kart cezalısı Emre Belözoğlu forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekibin, ligde son oynadığı Atiker Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, bu mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Medipol Başakşehir'de, aynı müsabakada sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro'nun, Fenerbahçe karşısında forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.
Abdullah Avcı'nın, sakatlığı geçen ve hafta içinde takımla antrenmanlara başlayan Eljero Elia'ya ise maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

- 31 maçlık yenilmezlik serisi

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor.
Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.
Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir bu süreçte 79 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,54 oldu.
Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

Lucescu transferi duyurdu! 'Manchester City'e gidecek'

Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü kalmadı

Robben'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: Risk...

İşte F.Bahçe'nin peşindeki oyuncular!