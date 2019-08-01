Medipol Başakşehir'in kombine videosu yine güldürdü
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Medipol Başakşehir, sosyal medyadan yayımladığı videolarla kombine kampanyasına devam ediyor.
Yayımladığı ilk kombine videosu ile epey ses getiren İstanbul Kulübü, yeni videosu ile de epey beğeni aldı. Videoda 'VIP kombine aldım' diyen taraftar, Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve yardımcılarının arasında oturuyor.
İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz günlerde de yine benzer bir paylaşımda bulunmuş ve paylaşılan video binlerce beğeni almıştı...
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