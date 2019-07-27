Medipol Başakşehir'e Fransız forvet!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Fransız futbolcu Enzo Crivelli 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Fransız ekibi Caen Kulübü’nden forma giyen başarılı forvet oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Crivelli’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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