Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptıkları aktarıldı.
Milli futbolcu Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi. İzinli olan Emmanuel Adebayor'un ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde Rus ekibi FC UFA ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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