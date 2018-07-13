Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Salzburg kentindeki kampta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen
antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, dar ve geniş alanda yapılan taktik çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
İzinli olan Emmanuel Adebayor'un antrenmanda yer almadığı aktarıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
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