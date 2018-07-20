Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg'daki antrenmanın dinamik ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma oyunuyla sürdürdükleri idmanı, duran top çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
İzinli Emmanuel Adebayor'un yer almadığı idmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.
Medipol Başakşehir, bu akşam hazırlık maçında Rusya'nın Akhmat Grozny takımı ile karşılaşacak.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle