Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salzburg kampındaki dokuzuncu günde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda oyun ve turnuva maçlarıyla tamamladığı bildirildi.
İzinli olan Emmanuel Adebayor'un yer almadığı antrenmanda, Arda Turan'ın takımdan ayrı özel çalıştığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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