Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Mayıs Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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