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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor

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Medipol Başakşehir'de puan kayıpları sürüyor

Turuncu-lacivertli takım son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşadı ve bu süreçte 7 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı. Bu 4 maçta 7 puan kaybeden turuncu-lacivertli takımın, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 3'e düştü. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından, son maçında da Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

- Gol yollarında sıkıntı

Kadrosunda Brezilyalı Robinho, Togolu Emmanuel Adebayor, Senegalli Demba Ba ve Bosna Hersekli Riad Bajic gibi önemli golcüleri bulunduran Medipol Başakşehir, buna karşın gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Geride kalan 29 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertli takım 1,55'lik gol ortalaması yakalayabildi. Kalesinde gördüğü 16 golle en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir, attığı gol sayısı bakımından ise ligde 5. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray 62 ve Beşiktaş 60 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımdan daha fazla gol atan diğer takımlar ise 52 gollü Trabzonspor ve 47 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa. Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan, ikinci yarıda ise büyük bir çıkışa geçen 6. sıradaki Çaykur Rizespor'dan ise yalnızca 4 gol fazla atabilmiş durumda.

Galatasarayda şampiyonluk havası
Galatasaray'da şampiyonluk havası!

- Gollerin yüzde 26,6'sı Visca'dan

İstanbul ekibinin, bu sezon attığı 45 golün 12'si Edin Visca'dan geldi. Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusu attığı 12 golle takımının en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Takımının attığı gollerin yüzde 26,6'sını atan Visca, attırdığı gollerle de İstanbul ekibinin gol yükünü çeken en önemli isim.
Medipol Başakşehir'de Visca'nın ardından İrfan Can Kahveci ve Riad Bajic'in 4'er, Adebayor, Robinho, Mossoro ve Napoleoni'nin 3'er golü bulunuyor. Demba Ba ise 2 kez gol sevinci yaşabildi.

- Beş maçta 3 ve üzeri gol atabildi

Turuncu-lacivertli takım 29 maçın yalnızca 5'inde 3 ve daha fazla sayıda gol atabildi. Medipol Başakşehir bu sezon, sahasında Akhisarspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0 ve Bursaspor'u 3-0'la geçerken, deplasmanda da Trabzonspor'u 4-2 ve Akhisarspor'u 3-0 yendi.

- Medipol Başakşehir'in kalan maçları

Turuncu-lacivertli takım ligde kalan 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak. Bu 5 maçın 3'ünü evinde 2'sini ise rakip sahada oynayacak İstanbul ekibi, 33. haftada en yakın takipçisi Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'in kalan maçları şöyle:

30. hafta: Medipol Başakşehir-Göztepe
31. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir
34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

Abdullah Avcı 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...

"Hiç kimseden bir beklentimiz yok"Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşadıkları puan kaybına rağmen son 5 haftaya 3 puan önde girdiklerini ve tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
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