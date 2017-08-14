Medipol Başakşehir'de play-off heyecanı!

Önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, 16 Ağustos Çarşamba günü İspanyol kulübü Sevilla'yı ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)
21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)
16 Ağustos:
21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)
21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)
21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)
21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)
21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)