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Futbol
26.12.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

Medipol Başakşehir, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Medipol Başakşehirde Kasımpaşa maçı mesaisi


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