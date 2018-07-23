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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 16:59, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de ilk hedef gruplara kalmak

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Medipol Başakşehir'de ilk hedef gruplara kalmak

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakiplerini eleyeceklerine inandıklarını ve bu yıl en azından gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü
turdan katılan Medipol Başakşehir, gerçekleştirilen kura çekimine göre bu turda İskoçya'dan Aberdeen ve İngiltere'den Burnley takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Ayvacı, "Çektiğimiz kuradan İskoç ve İngiliz takımı çıktı. Muhtemelen karşımıza Burnley gelecek. Bizim hedefimiz her geçen sene üzerine koymak. Geçen sene gruplara kalmıştık, bu sene de en azından gruplara kalma hedefiyle yola çıktık. Takımımıza güveniyoruz, inşallah turu geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu turda Ajax ve Zenit gibi takımlarla da eşleşebileceklerini hatırlatan Ayvacı, "Kurada daha zoru ve daha kolayı da çıkabilirdi. Tam ortası çıktı." diye konuştu. 
Transfer çalışmaları hakkında ise Ayvacı, takıma birkaç takviye yaptıklarını ve gündemlerinde yeni bir transfer olmadığını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

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