MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları! Robinho, Arda, Visca...
GeriFutbol Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları! Robinho, Arda, Visca...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 00:46,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları! Robinho, Arda, Visca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları! Robinho, Arda, Visca...

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Yoğun yağmur altında yapılan idman ısınma çalışması ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile süren idman yarım sahada yapılan taktik maçla sona erdi.

ARDA, VISCA, ROBINHO İZİNLİ

Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Arda Turan, Edin Visca, Robinho, Azubuike, Junior Caiçara ve Ponck antrenmanda yer almadı.

İzni sona eren ve bugün kampa katılan Fransız futbolcu Gael Clichy ise takımla çalıştı. Tedavisi süren Martin Skrtel de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle