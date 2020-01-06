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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:39,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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