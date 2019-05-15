Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından geniş alan oyunuyla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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