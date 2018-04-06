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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.04.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir'in konuğu Evkur Yeni Malatyaspor. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Mossoro ve Napoleoni maçta forma giyemeyecek. Peki Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte karşılaşmanın tüm detayları

Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2 eksik

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.

Adebayor ile Mahmut ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

İki takımın istatistikleri

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Malatya'da oynanan maçı 2-0 kazanan İstanbul ekibi olmuştu. İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir, son iki maçını gol yemeden kazandı. Deplasmanda çıktığı son beş maçının sadece birini kazanabilen Yeni Malatyaspor, son karşılaşmasında Trabzonspor'a 4-1 yenildi. Yeni Malatyaspor'un Trabzonspor'dan yediği dört gol, daha önceki sekiz deplasman maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısına eşit. Bu sezon ligde en az faul yapan üç takımdan ikisi Başakşehir ve Yeni Malatyaspor. Ligde şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan daha yüksek ikili mücadele kazanma oranı yakalayan takım yok. Maçların son 15 dakikasında en az gol yiyen iki takımdan biri Başakşehir. Yeni Malatyaspor ise ilk 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda. Yeni Malatyaspor'un ligde attığı son sekiz golün altısı maçların 60'ıncı dakikası ve sonrasında geldi. Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan ve asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu. Bu sezon ligde en fazla hava topu ve ikili mücadele kazanan santrfor Khalid Boutaib. Boutaib, ayrıca Yeni Malatyaspor'un deplasmanda attığı son beş golde de pay sahibi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid ve Azubuike’nin sakatlığı moralleri bozdu

Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar 3 puan parolasıyla sürüyor. Son antrenmana sakatlıkları süren Khald Boutaib ve Godson Azubuike katılmadı. Evkur Yeni Malatyaspor’da 28. haftanın açılış maçında cuma günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesi öncesi ilk on birin değişmez iki ismi Godson Azubuike ve Khalid Boutaib’in sakatlığı moralleri bozdu.

Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan ve bu hafta yapılan antrenmanlara çıkamayan iki oyuncunun bu akşam yapılacak çalışmaya çıkacakları ve son durumlarına bakılarak Başakşehir kafilesine dahil edilip edilmeyeceklerine karar verileceği belirtildi. Sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Khalid ve kasık bölgesinde ödem tespit edilen Azubuike’nin kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı ile yaptıkları görüşmede, cuma günkü maçta oynamak istediklerini paylaştıkları öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor’un bu akşam öğlen yapacağı çalışmanın ardından akşam saatlerinde İstanbul’a gideceği bildirildi.

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