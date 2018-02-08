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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Medipol Başakşehir "Üç büyükler"in korkulu rüyası!
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08.02.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir "Üç büyükler"in korkulu rüyası!

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Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta yalnızca 1 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.

"ÜÇ BÜYÜKLER"E 33 GOL ATTI, 19 GOL YEDİ

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 15 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 33 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 19 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 1 maçta gol sevinci yaşayamazken, 2 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

- TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini hafta sonunda karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol gördü.

- GALATASARAY'A KARŞI SON 4 MAÇINI KAZANDI

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.
Sarı-kırmızılı takımı 4 kez mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Galatasaray'a karşı son 4 resmi maçını kazandı.

- BEŞİKTAŞ İLE 3 BERABERLİK

Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3'ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN "ÜÇ BÜYÜKLER" İLE MAÇLARI

Galatasaray
Tarih Organizasyon Maç Skor
06.03.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
04.11.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1
10.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
16.11.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1

Beşiktaş
Tarih Organizasyon Maç Skor
14.02.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2
26.11.2016 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1
30.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1
23.10.2017 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1

Fenerbahçe
Tarih Organizasyon Maç Skor
09.05.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
21.08.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
22.01.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
26.04.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
17.05.2017 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-2
09.09.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3

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