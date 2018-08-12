Medipol Başakşehir, Trabzonspor'a 2 attı 3 aldı!
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ev sahibi Medipol Başakşehir'in oyunu domine ettiği mücadelede turuncu mavililer, 43. dakikada Manuel da Costa ile aradığı golü buldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi, Trabzonspor üzerinbdeki baskını artırdı. İkinci yarıda Başakşehir'i rahatlatan gol, 90+1'de Adebayor'dan geldi. Bu aynı zamanda maçın skoru oldu ve Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 2 golle geçerek Süper Lig'e 3 puanla başladı.
STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner (Dk. 60 Emre), Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia (Dk. 55 Napoleoni), Bajic (Dk. 77 Adebayor)
TRABZONSPOR: Onur - Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onaz, Kucka (Dk. 71 Abdulkadir Parmak), Sosa, Abdulkadir Ömür, Yusuf (Dk. 82 Olcay), Rodallega
GOLLER: Dk. 43 Manuel da Costa, Dk. 90+1 Adebayor (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Gökhan İnler, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Yusuf, Onazi (Trabzonspor)
NOTLAR:
KARAMAN İLE İLK KEZ
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, bordo mavili ekibin başında ilk kez resmi bir mücadele görev aldı.
Karaman, Trabzonspor'da 2009 ve 2013 yıllarında sportif direktörlük görevinde bulunurken, 2010 tarihinde ise teknik direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak görev yaptı.
İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Medipol Başakşehir mücadelesinin kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi'den yoksun kaldı.
Medipol Başakşehir'in iki önemli ismi Mossoro ve Arda Turan geçen sezonun 32'nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldıkları cezadan dolayı bu maçta forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci de kadroda yer almazken sakatlık sürecini atlatan Adebayor ise yedek kulübesinde oturdu.
Öte yandan Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı rotasyona gitti. Takımın iki önemli oyuncusu Mahmut Tekdemir ve Emre Belözoğlu maça yedek kulübesinde başladı.
GEÇEN SEZON BERABERE BİTMİŞTİ
Süper Lig 2017-2018 sezonunun 5'inci haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Başakşehir rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor'un gollerini Burak Yılmaz kaydederken, Başakşehir'in golleri Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten gelmişti.
İKİ TAKIMIN YENİLERİ SAHADA
Süper Lig'in yeni sezonuna şampiyonluk iddiasıyla giren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yeni transferleri de sezonun ilk mücadelesinde maç kadrosunda yer aldı. Geçen sezonu Akhisaspor'da geçiren ve bonservissiz bir şekilde İstanbul ekibine katılan Soner Aydoğdu ve Köln'den transfer edilen orta saha oyuncusu Milos Jojic, Başakşehir'in ilk 11'inde yer aldı.
Kadrosunda büyük bir değişime giden ve defans hattını yenileyen Trabzonspor'da Fransız ekibi Lorient'den transfer edilen stoper Zargo Toure ilk kez resmi bir maçta bordo mavili formayı giyerken, İran'ın İstiklal kulübünden gelen defans oyuncusu Majid Hosseini de yedek kulübesinde yer aldı. Karadeniz temsilcisinin bir diğer İranlı futbolcusu Vahid Amiri ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
TRABZONSPOR'DAN "ÜLKEMİZ İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE" PANKARTI
Trabzonsporlu futbolcular Medipol Başakşehir ile oynanacak maç öncesi ısınmaya, "Ülkemiz için el ele, gönül gönüle" pankartı ile çıktı.
Öte yandan maçın hakemi Fırat Aydınus'un en önde çıktığı seremonide iki takım sahaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan "Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Tüm Takımlarına Başarılar Dileriz" pankartıyla çıktı.
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