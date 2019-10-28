Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor, maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. İşte, Medipol Başakşehir Trabzonspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.
Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul’a eksik gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer İstanbul'a hareket etti. Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmemesine rağmen kafilede yer aldı.
Krasnodar maçı kadrosunda yer almayan Sturridge ise İstanbul’a götürüldü. Karadeniz ekibini İstanbul'a bir grup taraftar sloganlar eşliğinde uğurladı.
Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı (Sturridge), Nwakaeme ve Shörloth şeklinde çıkması bekleniyor.
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