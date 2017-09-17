Medipol Başakşehir - Trabzonspor / CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Başlama saati 17:00 olan mücadeyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Onun yardımcıları Mehmet cem Satman ile Ekrem Kan.
KADROLAR:
Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visça, İrfan Can, Kerim, Adebayor
Trabzonspor: Esteban, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Sosa, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Olcay, Burak Yılmaz
ONUR KIVRAK ŞOKU
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda zorlu Başakşehir maçına çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın kaptanı kaleci Onur Kıvrak, bugün yapılan son idmanda Uğur Demirok'la çarpıştı. Tecrübeli kalecinin sağ göğüs kafesinde ezilme olduğu öğrenildi.
Sert çarpışma sonrasında ciddi ağrıları olduğu belirtilen Onur'da kırık olmadığı ancak tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Yarın oynanacak Başakşehir maçında kaleyi Kosta Rika'lı eldiven Esteban koruyacak.