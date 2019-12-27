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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 09:41,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u yenerek 2 maç sonra kazanan turuncu-lacivertli takım, son 14 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 30 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Arda Turan'ın, bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'de son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Kasımpaşa, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir, Süper Ligde ilk yarıyı Kasımpaşa maçıyla kapatıyor

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