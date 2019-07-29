Medipol Başakşehir, stoper transferini duyurdu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, stoper Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck’ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen başarılı defans oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Ponck’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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