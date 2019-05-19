Medipol Başakşehir stada ulaştı
Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Medipol Başakşehir, saat 17.00'de tesislerden ayrılarak maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak olan Medipol Başakşehir, kritik mücadele öncesi tesislerden ayrılarak yoğun güvenlik önlemleri altında stada geldi. Başakşehir, Galatasaray karşısında üç puan kazanması durumunda 2018-2019 sezonu şampiyonu olacak.
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