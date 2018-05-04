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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
04.05.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Sivasspor maçı ile Süper Lig'de perde açılıyor. Şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir sahasında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Medipol Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir'in konuğu Sivasspor. Turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında bu akşam Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Turuncu-lacivertliler, 32. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada girdi. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ise haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101İst. Başakşehir - Sivasspor
    3
    MS1
    1,15
    14578kez oynandı
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Medipol Başakşehir Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Sivasspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Üç futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Sivasspor 3 puana odaklandı

Ligde son 2 maçı da kazanan kırmızı-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 2 haftada Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Demir Grup Sivasspor'da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Medipol Başakşehir - Sivasspor arasındaki istatistikler

Sivasspor'u Süper Lig'de üç maçtır yenemeyen Başakşehir, rakibiyle daha önce oynadığı son yedi karşılaşmanın altısını kazanmıştı. Sivasspor'la iç sahada oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Başakşehir, daha önce rakibine karşı evinde tek galibiyet alabilmişti. Sivasspor, Başakşehir deplasmanında çıktığı son dört maçta da kalesinde en az iki gol gördü. Son iki maçında yedi gol atan Başakşehir, ondan önceki altı karşılaşmada rakip filelere aynı sayıda gol gönderebilmişti. Deplasmandaki son 10 maçın dokuzunda kalesini gole kapatamayan Sivasspor, sadece son karşılaşmasında Trabzonspor'dan gol yemedi.

Bu sezon 20 galibiyeti bulunan Başakşehir, Süper Lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'de şu ana kadar en az penaltı golü atan iki takımdan biri Başakşehir, Sivasspor'dan daha fazla penaltı golü yiyen tek takım ise Alanyaspor Maçların 61-75'inci dakikaları arasında kalesinde en çok gol gören takım Sivasspor. Bu aralıkta en az gol yiyen iki ekipten biri ise Başakşehir. Hakan Arslan bu sezon Süper Lig'de yedi gol attı, bu gollerin beşi maçların açılış golüydü. Ligde şu ana kadar takım arkadaşlarına en fazla şut pası atan ancak henüz asist olmayan iki oyuncudan biri Thievy. Bu sezon ligin asist kralı olan Edin Visca, önceki üç sezonda toplam 13 asist yapabilmişti.

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