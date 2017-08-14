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Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Sevilla maçı heyecan dolu bir karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehi Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir mücadeleye çıkıyor. Spor severler Medipol Başakşehir Sevilla maçının ne zaman oynanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta olduğunu merak ediyorlardı. Diğer bir merak konusu da Başakşehir Sevilla mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı.. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Haber
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Şampiyonlar Ligi Play Off turunda Sevilla ile eşleşen Medipol Başakşehir, ilk karşılaşmayı sahasında oynayacak. Alacağı avantajlı bir sonuç, İspanya'da temsilcimizin işini oldukça kolaylaştıracak. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa sahnesinde adını sıkça duyuran Sevilla, turnuvanın en önemli rakiplerinden biri.

Medipol Başakşehir bu sezon yaptığı transferle dikkat çekerken, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferinin ardından bir çok tecrübeli ismi kadrosuna dahil etti. Türkiye liginde Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan İnler ve Kerim Frei kadroya dahil olan isimlerden..

Medipol Başakşehir transfer döneminde Chedjou, Clichy, Gökhan İnler, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç, Eljero Elia, Kerim Frei, Manuel de Costa gibi tanınmış isimleri kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Sevilla maçı 16 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:45'te oynanacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

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