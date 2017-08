Medipol Başakşehir, Avrupa'da 9. maçına çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekibin, Avrupa kupalarında çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunuyor. Avrupa'da oynadığı 8 maçta fileleri 9 kez havalandıran, kalesinde 13 gol gören Medipol Başakşehir'de en golcü isim Visca (3 gol) olurken, Mossoro'nun 2, Doka, Emre Belözoğlu, Elia ve Adebayor'un birer golü bulunuyor



Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 8 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı iki maç sonunda geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, iç sahada İspanyol rakibi önünde de kazanmak istiyor.

Medipol Başakşehir Sevilla maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Sevilla maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma TiviSpor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Avrupa kupalarındaki maçlar



2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti. 2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.



En golcü isim Visca

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 8 maçta fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 13 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 3 gol atan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'yı, bir başka orta saha oyuncusu Marcio Mossoro 2 golle takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu, Elia ve Adebayor imza attı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Brezilyalı futbolcu Doka, atmıştı.



Sevilla'nın Türk takımlarıyla maçları



UEFA Avrupa Ligi'nde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu kupayı en fazla müzesine götüren takım olan Sevilla, son olarak bir Türk takımı ile 2007-2008 sezonunda karşılaştı. Endülüs ekibi, bu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Fenerbahçe'ye elendi.

Fenerbahçe, Kadıköy'de yapılan ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yer alan Sevilla, siyah-beyazlı takımla oynadığı tek maçı 3-0 kazandı. 1970-71 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda Eskişehirspor ile eşleşen Endülüs temsilcisi, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibine rakibine 3-1 yenildi.

İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise en fazla çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi. 1957-1958 sezonunda çeyrek finalde Real Madrid'e elenen Sevilla, 2009-2010'da CSKA Moskova, geçen sezon da Leicester City karşısında eşleşmeleri kaybederek turnuvaya ikinci turda veda etti.

Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi



Transferde şu ana kadar 60 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyen Sevilla, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Takımı Arjantinli çalıştırıcı Eduardo Berizzo'ya emanet eden Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği eski oyuncusu Jesus Navas'ın yanı sıra 30 yaşındaki Nolito'yu 9 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisi, Luis Muriel'i 20, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 13, Ever Banega'yı 9, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'nun Galatasaray'a gitmesine izin veren Sevilla, Iborra'yı Leicester City'ye, Rami'yi Olympique Marsilya'ya, Vitolo'yu da Atletico Madrid'e gönderdi.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara,- Emre Belözoğlu(Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir,- Visca, Mossoro,Elia,- Adebayor

Sevilla: Rico,- Sébastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito,- Ben Yedder

TWİTTER'DA ESPİRİLİ ATIŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek Başakşehir Futbol Kulübü, rakibine esprili bir göndermede bulundu.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün resmi Twitter hesabından, Sevilla'nın çeşitli dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla ilgili görseller paylaşılarak, "Don't you want to win the EuropaLeague once again SevillaFC? (Avrupa Ligi'ni bir daha kazanmak istemez misiniz.)" ifadesine yer verildi.

İspanyol ekibin cevabı ise gecikmedi: "Teşekkürler ama bizde çok var. Siz ilk kez kazansanız daha iyi olur. 🏆🏆🏆🏆🏆"