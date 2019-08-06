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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.08.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

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Medipol Başakşehir, Olympiakos maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. 

İdman öncesi Okan Buruk, turuncu-lacivertli futbolculara sahada kısa bir konuşma yaptı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmayla devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olympiakos müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi. 

Mevlüt idmanda yer almadı 

Turuncu-lacivertli takımda ayak bileği burkulan Mevlüt Erdinç antrenmanda yer almadı. Mevlüt'ün sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. 
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, bu sezon ilk kez takımla çalıştı. 

Epureanu, antrenmanın basına açık bölümünde takımla birlikte çalışmada yer aldı. 

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın saat 20.45'te Olympiakos ile karşılaşacak. 

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