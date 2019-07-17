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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.07.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Mönchengladbach'a farklı yenildi

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Medipol Başakşehir, Mönchengladbach'a farklı yenildi

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir ve Borussia Mönchengladbach, Tirol'daki Grenzland Arena'da karşı karşıya geldi. 

Alman ekibinin golleri 8. dakikada Lainer, 29. dakikada Benes, 42. dakikada Cuisance, 47. dakikada Italiano ve 85. dakikada Raffael'den gelirken, Medipol Başakşehir'in tek golünü 22. dakikada Mevlüt Erdinç attı. 

Turuncu-lacivertli takımın 17. dakikada Mevlüt Erdinç ile bir şutu da direkten döndü. 

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Mert Günok, Caicara, Chedjou, Clichy, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç ilk 11'iyle başladı. 

Borussia Mönchengladbach ise Sommer, Kramer, Herrmann, Zakaria, Plea, Lainer, Benes, Jantschke, Cuisance, Ginter, Poulsen ilk 11'iyle sahada yer aldı. 

İkinci yarı öncesi 4 değişiklik 

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 4 oyuncu değişti. Mahmut Tekdemir, Mossoro, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç kenara gelirken Elia, Gökhan İnler, Muhammet Demir, Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu. 
Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Robinho, Furkan Soyalp, Alican Özfesli ve Tunay Torun'a da şans verdi. 
Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Tribünün çok büyük bölümünde Borussia Mönchengladbachlı taraftarlar yer aldı. 

Kaptanlık pazubendi ikinci yarıda Visca'da 

Turuncu-lacivertli takımda Mahmut Tekdemir sahaya kaptan olarak çıktı. 

İkinci yarıda Mahmut oyundan çıktıktan sonra Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca kaptanlık pazubendini koluna taktı. Visca da çıktıktan sonra Brezilyalı Junior Caicara kaptanlık pazubendini koluna geçirdi, son dakikalarda ise Gökhan İnler kaptan olarak sahada yer aldı. 

Üçüncü maçında ikinci yenilgi 

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci yenilgisini Borussia Mönchengladbach karşısında aldı. 
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 kaybetmişti. 

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