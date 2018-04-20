Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMedipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
GeriSpor Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
20.04.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Napoleoni maçta forma giyemeyecek. Peki Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101İst. Başakşehir - Kayserispor
    3
    MS1
    1,20
    16125kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

4 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

İki takım Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Başakşehir üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir Süper Lig'de sekiz maçtır Kayserispor'a yenilmiyor. Sarı kırmızılı ekip bu sekiz maçta sadece bir gol atabildi; o gol bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmalarında Umut Bulut'tan geldi. Kayserispor, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.

Başakşehir Süper Lig'de evinde oynadığı son 36 maçta sadece bir kez yenildi; bu maçlarda ortalama iki gol attılar. Başakşehir evinde üç maçtır gol yemiyor. Kayserispor deplasmanda oynadığı son dört lig maçını kaybetti ve bu maçlarda sadece bir gol atabildi. Sarı kırmızılı ekip en son 2013/14 sezonunda deplasmanda arka arkaya beş maç kaybetmiş, o sezon da küme düşmüştü. Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken ikinci takım Kayserispor; Başakşehir ise en fazla isabetli şut çeken dördüncü takım.

Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'den daha fazla topa sahip olan tek takım Beşiktaş. Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı 16 maçta forma giyen Umut Bulut bu maçlarda sekiz gol attı; Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir takım yok (Kasımpaşa ve Antalyaspor ile eşit). Edin Visca bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Elia'nın katkısı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şenol Güneş'i yaralayan taraftar gözaltına alındı 

Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...

Şenol Güneş'in son durumu ne oldu? İşte olaylı derbide yaşananlar

Fergan Öztürk “gümüş” gibi parladı