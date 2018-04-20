Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir'in konuğu Kayserispor. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Napoleoni maçta forma giyemeyecek. Peki Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Medipol Başakşehir'de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.
Medipol Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir Kayserispor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
4 futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, bu akşamki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.
İki takım Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Başakşehir üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir Süper Lig'de sekiz maçtır Kayserispor'a yenilmiyor. Sarı kırmızılı ekip bu sekiz maçta sadece bir gol atabildi; o gol bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmalarında Umut Bulut'tan geldi. Kayserispor, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında galibiyet alamadı ve gol atamadı.
Başakşehir Süper Lig'de evinde oynadığı son 36 maçta sadece bir kez yenildi; bu maçlarda ortalama iki gol attılar. Başakşehir evinde üç maçtır gol yemiyor. Kayserispor deplasmanda oynadığı son dört lig maçını kaybetti ve bu maçlarda sadece bir gol atabildi. Sarı kırmızılı ekip en son 2013/14 sezonunda deplasmanda arka arkaya beş maç kaybetmiş, o sezon da küme düşmüştü. Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken ikinci takım Kayserispor; Başakşehir ise en fazla isabetli şut çeken dördüncü takım.
Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'den daha fazla topa sahip olan tek takım Beşiktaş. Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e karşı 16 maçta forma giyen Umut Bulut bu maçlarda sekiz gol attı; Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir takım yok (Kasımpaşa ve Antalyaspor ile eşit). Edin Visca bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu. Başakşehir'in Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Elia'nın katkısı bulunuyor.
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