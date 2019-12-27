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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 21:34,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçına hazır


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