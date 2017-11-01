Takımın dün yaptığı antrenmana Göztepe maçında sakatlanan ve sağ ayak baş parmağı ekleminde yırtık ve kemik ödemi tespit edilen Manuel Da Costa, geçtiğimiz hafta içi antrenmanda ayak bileğini burkan ve kemik ödemi saptanan Mehmet Batdal, Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkan oyunculardan sol uyluk üst ön adalesinde birinci derece kas hasarı saptanan Mahmut Tekdemir ile sağ baldırında kas spazmı ve kas zarında minimal ödemi bulunan Emre Belözoğlu katılmadı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde MR’ları çekilen oyunculardan Mahmut Tekdemir, Hoffenheim ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı müsabakalarda yer alamayacak. Kaptan Emre Belözoğlu da Avrupa maçında yer alamayacak ve sağlık ekibi tarafından Malatya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ayrıca sakatlıkları sonrası takıma dönüş adaptasyon çalışmaları yapan Egemen Korkmaz ve Aurelien Chedjou ise takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öte yandan Sağlık ve Atletik Performans ekipleri tarafından takıma son iki sezondur her müsabaka sonrası uygulanan toparlanma ölçümleri ve sakatlık riski analizleri dün deÿAkhisarspor maçında oynayan oyunculara uygulandı. Yapılan ölçümler sonucunda risk belirlenen oyuncularla ilgili gerekli tedbirler alındı.

Medipol Başakşehir'de iki eksik

Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlanan Mahmut Tekdemir'in sağ baldırında kas spazmı, Emre Belözoğlu'nun ise kas zarında ödem oluştuğu belirtildi. Mahmut Tekdemir'in Hoffenheim maçının yanı sıra hafta sonu oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi. Emre Belözoğlu'nun ise yarın oynayamayacağı, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ise yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir-Hoffenheim maçının hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, Almanya’nın Hoffenheim takımıyla İstanbul’da oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu’nda Harald Lechner yönetecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.