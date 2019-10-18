Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı devam ediyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim'de (yarın) sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Son 5 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile haftaya 11 puanla 6. sırada giriyor. Konuk Göztepe ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor. İşte, Medipol Başakşehir Göztepe maçı hakkında ayrıntılar...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.
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Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın durumu maç gününde netlik kazanacak.
Visca, Bosna Hersek'in, Finlandiya'yı 4-1 yendiği maçın 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.
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