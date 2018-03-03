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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerMedipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Spor Arena Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
03.03.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Medipol Başakşehir Göztepe maçı ile heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Liderlik yarışında yara almak istemeyen Başakşehir sahasında ligin başarılı ekiplerinden Göztepe'yi konuk edecek. Peki Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır rakip sahada kazanamayan Göztepe, bu akşam Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Spor Toto Süper Lig'de dört maçtır deplasmanda galip gelemeyen Göztepe, bu akşam Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, 24. haftaya 36 puan ve averajla 7. sırada girdi.

Medipol Başakşehir Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada bu akşam saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti. Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre bu akşam forma giyemeyecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 107İst.Başakşehir - Göztepe
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Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi. Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta evinde Demir Grup Sivasspor’u 1-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i önce durduracak ardından vuracak. Başakşehir’in Gençlerbirliği ile oynadığı maçı izleyen teknik direktör Tamer Tuna’nın özellikle rakibin en önemli silahı Adebayor’a karşı önlem alacağı ifade edildi. Adebayor’un oyun kurucu özelliği olduğuna da dikkat çeken Tuna’nın Togolu yıldızı iyileşen stoper Kadu ile kilitlemeye çalışacağı bildirildi. Yine Adebayor’a kanatlardan top gelmesini engellemeyi planlayan genç teknik adamın, Visca, Elia ve Arda’ya da dikkat edilmesi konusunda futbolcularını uyardığı bildirildi.

Tamer Tuna'nın Başakşehir planı

Rakibi gol yollarında etkisiz kılmayı düşünen Tuna’nın hızlı ataklarla sonuca gitmeyi planladığı vurgulandı. Duran topların da sonucu belirleyebileceğini söyleyen genç teknik adamın, "Sivasspor galibiyeti bize moral verdi. Başakşehir şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Biz de Avrupa kupaları için mücadele ediyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Her karşılaşmaya kazanmak için çıkıyoruz. İstanbul deplasmanında da bu görüntüde olacağız" dediği bildirildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda iyileşen kaleci Beto da takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlıkları süren stoper Hakan ve forvet Ömer’in yanı sıra kart cezalısı sol bek Traore, Başakşehir’e karşı görev alamayacak.

 

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