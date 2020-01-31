Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 20. hafta, Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği'ni maçı ile başlayacak. Bu akşam oynanacak maça kısa bir süre kala müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte, Medipol Başakşehir Gençlerbirliği maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç, Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.
HAFTANIN DİĞER MAÇLARI
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
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