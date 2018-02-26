Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Medipol Başakşehir liderlik için sahada. Turuncu-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Peki Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? İşte detaylar ve istatistikler
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Clichy ve Caicara ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, bu akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.
Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçı öncesi istatistikler
İki takım Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir beş galibiyet alabildi. Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne karşı aldığı beş galibiyetin tamamı iç sahada geldi. Ligde deplasmanda dört maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği, en son Aralık 2010-Nisan 2011'de dış sahada daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Evinde oynadığı son 16 maçın 15'inde gol atmayı başaran Başakşehir, sadece son karşılaşmada Fenerbahçe filelerini havalandıramadı.
Başakşehir ligde evinde Gençlerbirliği ile oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Bu sezon ligde en az hava topu kazanan takım olan Başakşehir, buna rağmen Beşiktaş'ın ardından kafayla en fazla gol atan ikinci ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas atan takım Başakşehir; bu alanda son sırada ise Gençlerbirliği bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında 7 top kapmayla oynayan Arda Turan, bu sezon bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Bundan önceki iki sezonda Süper Lig'de 11 asist yapan Edin Visca bu sezonun 22'nci haftasında o iki sezonun toplamına ulaştı. Ayrıca Visca, bu sezon ligde en fazla asisti olan isim. Başakşehir'in ligde attığı son dokuz golün altısında Visca'nın katkısı bulunuyor.
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