Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı ile koltuğunu sağlamlaştırmak için çabalayacak. Kendi evinde sahaya çıkmanın avantajını yaşayacak olan Medipol Başakşehir, son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray karşısında mücadele edecek. Peki, M. Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı rakibine karşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda çıktığı 12 maçın 6'sından galip ayrılan Medipol Başakşehir, 6 kez de mağlup oldu. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında lider Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelede Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.
21. KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.
GALATASARAY, SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.
İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti,
Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR
Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.
Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle