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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
15.12.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı ile koltuğunu sağlamlaştırmak için çabalayacak. Kendi evinde sahaya çıkmanın avantajını yaşayacak olan Medipol Başakşehir, son haftalarda kötü sonuçlar alan Galatasaray karşısında mücadele edecek. Peki, M. Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında çetin bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı rakibine karşı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda çıktığı 12 maçın 6'sından galip ayrılan Medipol Başakşehir, 6 kez de mağlup oldu. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 16. Haftasında lider Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadelede Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yardımcılıkları üstlenecek.

Galatasaray için kader maçı!Futbol yorumcusu Uğur Meleke M. Başakşehir - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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21. KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

GALATASARAY, SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti,

Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDEKİ MAÇLAR

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi.

Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.

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