Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'ye konuk oluyor
Turuncu-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın Fenerbahçe'yle karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligdeki ilk 7 maçında 14 puan toplayan Medipol Başakşehir, son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u mağlup eden turuncu-lacivertliler, ikinci haftada Kasımpaşa'ya yenildi. İstanbul ekibi, sırasıyla Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarından galibiyetle ayrıldıktan sonra ise Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.
İlk 7 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Fenerbahçe ise 7 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen kaptan Emre Belözoğlu, Stefano Napoleoni ve Eljero Elia'nın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Turuncu-lacivertli ekipte geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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