Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
GeriFutbol Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.08.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında zorlu rakibi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertliler teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy (Behich), Azubuike, Gökhan, Visca, Mossoro, Robinho, Gulbrandsen

Fenerbahçe: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

İki takımın geçmişleri

İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Diğer eksikler

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Okan Buruk, Yanal’a karşı 2-1 önde

Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2’sinde Buruk, 1’inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı.

6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.
Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer görüşmesi başladı! Gary Medel...
Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
Salih Özcan 1 yıllığına Holstein Kiel'de
Son dakika: Derrick Williams Fenerbahçe için İstanbul'a geldi