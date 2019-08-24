Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında zorlu rakibi Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertliler teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşılaşacak. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy (Behich), Azubuike, Gökhan, Visca, Mossoro, Robinho, Gulbrandsen
Fenerbahçe: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Ozan, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç
İki takımın geçmişleri
İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.
Diğer eksikler
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.
Okan Buruk, Yanal’a karşı 2-1 önde
Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’in başına geçen Okan Buruk, daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’a karşı Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor’un başında 4 mücadeleye çıktı. Bu maçların 2’sinde Buruk, 1’inde ise Yanal gülen taraf oldu. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk’un takımları 11 gol atarken, Ersun Yanal’ın öğrencileri ise 5 defa rakip ağları havalandırdı.
6 sezon sonra 2'de 2 hedefinde
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.
Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.
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